Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года

РФ продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года.

- В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения: <…> продлить приостановку авиасообщения с Объединенной Республикой Танзания до 1 февраля 2022 года включительно, — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский спрогнозировал, когда в России начнется новая волна коронавируса. Эксперт полагает, что увеличение показателей нужно ждать уже во второй половине января 2022 года. Это традиционное время, когда наблюдается скачек заболеваемости. Связано подобное с тем, что в период зимних каникул люди разрывают цепочки заболеваемости и минимизируют общение. Статистика падает, но стоит только всем вернуться к работе, а школьникам и студентам приступить к занятиям, как с новой силой запускается механизм обмена заболеваниями.