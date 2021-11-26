ОБСЕ не видит скопления войск на российско-украинской границе

Председатель ОБСЕ Анн Линде заявила, что увеличения количества российских войск на границе с Украиной не наблюдается. Фото: REUTERS

Признаков того, что у границ Украины концентрируются российские войска либо на эту страну готовится нападение, не наблюдается. Такое заявление сделала в пятницу 26 ноября действующий председатель ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде.

«Мы не видим никаких признаков в настоящее время», - сказала Линде.

Председатель ОБСЕ отметила, что впечатление увеличения числа российских войск в регионе могло создаться после того, как закончились масштабные учения.

«С другой стороны, в апреле были большие запланированные учения «Запад», РФ оставила часть военного оборудования. Но мы всегда на страже и следим за тем, что происходит. Мы всегда должны держать глаза открытыми, но нет никаких признаков того, что Россия не собирается выполнять свои обязательства», - цитирует ТАСС Анн Линде.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на Украину не распространяются принципы коллективной обороны альянса, но НАТО поддерживает эту страну.