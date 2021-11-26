Россиянин Терентьев выиграл спринт на Кубке мира по лыжным гонкам

Александр Терентьев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский спортсмен Александр Терентьев одержал победу в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, которые проходят в финском городе Рука. Об этом сообщил «КП-Спорт».

Россиянин завоевал «золото» с результатом 2 минуты 31,90 секунд. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо: он отстал от Терентьева на 1,18 секунды. «Бронзу» завоевал его соотечественник Эрик Вальнес, отстав от первого места на 2,13 секунды.

Другие российские спортсмены — Александр Большунов и Сергей Устюгов — остались вне финала.

Терентьев впервые в карьере завоевал медаль на этапе Кубка мира. Он является двукратным чемпионом Универсиады-2019 в Красноярске.

- Как обыграл Йоханнеса Клэбо? Мы тренировались, смотрели на них и думали, как можно их обыгрывать. Я очень счастлив победить сейчас здесь в такой непростой ситуации. Финал был тяжелый очень, — прокомментировал свою победу Терентьев в эфире телеканала "Матч ТВ".

В субботу, 27 ноября, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдут два старта. Предстоят гонки с раздельного старта — на 15 км у мужчин и на 10 км у женщин.