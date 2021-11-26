К МКС пристыковался последний российский модуль «Причал»

К МКС 26 ноября пристыковался российский модуль "Причал". Фото: REUTERS

К Международной космической станции пристыковался последний российский модуль. Об этом сообщила в пятницу 26 ноября пресс-служба Роскосмоса.

Новый модуль, который называется «Причал», вошел в состав российского сегмента МКС. Это второй российский модуль, который пополнил состав станции в 2021 году.

«По завершении проверок герметичности стыка российские члены экипажа откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание и консервации грузового корабля», - рассказали в ведомстве.

«Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Это сферический герметичный отсек, в котором находятся система управления аппаратурой, радиотехнические средства, система обеспечения теплового режима, средства обеспечения газового состава, средства управления движением и навигации, транзитные магистрали дозаправки топливом и другие бортовые системы.

«19 января 2022 года планируется первый выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать «Причал» к станции, а 18 марта, по плану, к нему пристыкуется первый пилотируемый корабль — «Союз МС-21», - сообщили в Роскосмосе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Роскосмос передал правоохранительным органам результаты расследования самого загадочного космического инцидента – появления дыры в корабле «Союз».