Оперштаб сообщил, что российские тест-системы способны выявить новый штамм коронавируса

Российские тест-системы способны выявить новый штамм коронавируса, сообщил оперштаб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что используемые в России тест-системы способны выявить новый штамм COVID-19.

- Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант, — говорится в сообщении оперштаба.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов коронавирусной инфекции. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

Позже в Роспотребнадзоре информировали, что в России не было случаев заражения этим штаммом.