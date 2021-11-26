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Здоровье26 ноября 2021 16:43

Оперштаб сообщил, что российские тест-системы способны выявить новый штамм коронавируса

Пока в РФ не фиксировали случаев заражения новым штаммом
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российские тест-системы способны выявить новый штамм коронавируса, сообщил оперштаб

Российские тест-системы способны выявить новый штамм коронавируса, сообщил оперштаб

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что используемые в России тест-системы способны выявить новый штамм COVID-19.

- Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант, — говорится в сообщении оперштаба.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов коронавирусной инфекции. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

Позже в Роспотребнадзоре информировали, что в России не было случаев заражения этим штаммом.