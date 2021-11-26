Путин назвал трехстороннюю встречу по Карабаху конструктивной

Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошли в Сочи 26 ноября. Фото: REUTERS

Трехсторонняя встреча по Карабаху прошла конструктивно, проведен глубокий анализ ситуации, заявил 26 ноября президент России Владимир Путин.

В ходе встречи лидеры государств обсудили текущую ситуацию в Карабахе и соблюдение пунктов подписанного договора.

До конца года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, добавил президент РФ.

На следующей неделе в Москве состоится встреча вице-премьеров Российской Федерации, Армении и Азербайджана, отметил Владимир Путин, говоря об итогах трехсторонней встречи.

Как уже сообщалось на kp.ru, трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна начались в Сочи 26 ноября 2021 года. Они приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Карабахе.