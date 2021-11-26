Видео допроса устроившего погоню со стрельбой в Москве показало МВД России

МВД опубликовало видео допроса устроившего погоню со стрельбой в Москве. Фото: скриншот видео

Пресс-служба МВД России опубликовало видео допроса мужчины, который устроил погоню со стрельбой на МКАДе.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что испугался сотрудников ГИБДД. По его словам, у него уже есть одна судимость. В 17 лет его осудили по статье «хранение наркотиков». 23-летний молодой человек заявил, что работает в сфере строительства.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 26 ноября. По информации kp.ru гаишники пытались остановить на кольцевой подозрительную машину, водитель которой устроил «шашечки». Но автолюбитель после сигнала остановиться только прибавил скорость. Несколько экипажей кинулись в погоню. Сотрудникам полиции пришлось открыть стрельбу по колесам. Лишь когда из-за пробитого колеса BMW потеряло скорость, сидевший за рулем мужчина бросил машину на обочине дороги и пытался убежать, но вскоре был задержан.