Путин поручил правительству поддержать пострадавших и семьи погибших после взрыва шахты «Листвяжная»

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших после взрыва шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

- С Сергеем Евгеньевичем Цивилевым – губернатором – мы на постоянной связи. Докладывал и руководитель МЧС. Я прошу правительство РФ, региональные органы власти сделать все, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших, — сказал российский лидер во время оперативного совещания Совета безопасности РФ.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Иначально считалось, что в ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели. Однако позже одного из спасателей нашли живым.

Следственный комитет предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Директору шахты, его первому заместителю и начальнику участка инкриминируется «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Остальным — «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».