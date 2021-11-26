Захарова раскритиковала Зеленского за нечеловеческое отношения к попавшим под санкции Украины

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за слова на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос об обоснованности санкций Киева против некоторых людей, украинский лидер заявил, что это «особи», а не люди.

- Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не «киевский режим». И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Ранее охрана Зеленского сбила с ног журналистку местного телеканала «Прямой». Инцидент произошел, когда украинский лидер покидал территорию коворкинга, где проводил пресс-конференцию. У входа в здание собралось множество журналистов, которые не попали на мероприятие, но хотели задать вопрос Зеленскому. Охрана президента Украины начала оттеснять журналистов, чтобы Зеленский смог сесть в автомобиль. Под «горячую руку» охранников попала журналистка украинского телеканала «Прямой». Женщина упала на землю.