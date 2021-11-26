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В мире26 ноября 2021 20:50

Байден уверен в будущих контактах с Путиным и Зеленским

Ранее в Кремле сообщили, что президенты США и РФ будут обсуждать Украину и НАТО
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден выразил уверенность, что в будущем проведет переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

- Со всей вероятностью, — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналистов. Трансляцию вел местный телеканал CNN.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут обсуждать в ходе переговоров российский лидер Владимир Путин со своим американским коллегой Джо Байденом. Их встреча состоится в онлайн-формате и пройдет в 2021 году. Как сообщил Песков, основными темами для переговоров президентов станут Украина и НАТО. Официальный представитель Кремля также раскрыл, когда ждать переговоров Путина и Байдена. По его словам, точной даты пока нет, но это может произойти до конца 2021 года.