Российские космонавты впервые перешли на новый модуль «Причал» на МКС

Космонавты из России впервые перешли на новый модуль «Причал» на МКС Фото: REUTERS

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые перешли на новый модуль «Причал» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

- Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции — «Причал». Люки со стороны модуля «Наука» и со стороны «Причала» были открыты в 22:39 по московскому времени, — сообщила госкорпорация в Twitter.

Напомним, модуль пристыковался к МКС 26 ноября 2021 года. Это второй российский модуль, который пополнил состав станции в 2021 году. Это сферический герметичный отсек, в котором находятся система управления аппаратурой, радиотехнические средства, система обеспечения теплового режима, средства обеспечения газового состава, средства управления движением и навигации, транзитные магистрали дозаправки топливом и другие бортовые системы.