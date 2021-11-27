Сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022

Россиянам по итогам жеребьевки удалось избежать встречи с португальцами и испанцами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Цюрихе сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022. Ее итоги показали, что сборная России в полуфинале встретится с командой Польши.

Отечественной сборной удалось избежать встречи с итальянцами и португальцами. Игра россиян против поляков пройдет 24 марта 2022 года и будет домашней для России. Место проведения матчей пока неизвестно.

Если сборная России одержит победу в полуфинале, то проведет финальный матч за выход на турнир с победителем встречи сборных Швеции и Чехии, пишет КП-Спорт.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022, которая состоялась в Цюрихе. Он отметил, что надеется на полные трибуны во время игр.