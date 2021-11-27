Гинцбург рассказал об успешном опыте использования детьми назальной вакцины от коронавируса

По словам Гинцбурга, он сам уже привился назальной вакциной Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал про назальную вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, уже имеется опыт вакцинации детей с ее помощью и отсутствие при этом негативных последствий для маленьких пациентов.

Гинцбург сообщил РИА Новости, что и сам привился с помощью новой назальной вакцины.

"Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились", - отметил Гинцбург.

Он добавил, что защитить своих детей от заболевания хотят "все нормальные люди".

Как ранее писал сайт kp.ru, побочных эффектов после применения назальной вакцины от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.