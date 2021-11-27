Хоккеист Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству хет-триков

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин Фото: REUTERS

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды" и оформил первый хет-трик в этом сезоне. Это позволило ему выйти на шестое место в истории НХЛ по этому показателю.

Как сообщается в Twitter-аккаунте Национальной хоккейной лиги, это 28-й хет-трик Овечкина. Ровно столько их он смог сделать за 17 сезонов в НХЛ.

"Овечкин трижды заставил фанатов рукоплескать на Кэпитал Уан-арене", - написали представители Лиги.

Также Овечкин является хоккеистом, который забросил 748 шайб в регулярных чемпионатах, четвертым в списке лучших снайперов в истории НХЛ, рекордсменом НХЛ по количеству матчей с голами и в равных составах, и в большинстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Овечкин вышел на 27-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю, догнав Лефлера.