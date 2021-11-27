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Происшествия27 ноября 2021 6:10

Число пострадавших на шахте «Листвяжная» спасателей выросло до 15 человек

Все отравились окисью углерода
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число пострадавших на шахте «Листвяжная» спасателей выросло до 15 человек

Число пострадавших на шахте «Листвяжная» спасателей выросло до 15 человек

Число горноспасателей, пострадавших в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 15 человек. Об этом сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков, уточнив, что пострадавшие находятся в больнице.

«Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода», - заявил он в ходе встречи с семьями погибших горноспасателей.

Апальков пояснил, что все горноспасатели шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров. Как он уточнил, на данном маршруте было 32 человека, пятеро из которых погибли, а 15 пострадали.

Начальник горноспасательного отряда также уточнил, что окись углерода имеет свойство проникать в организм через слизистую глаз и кожу, что приводит к моментальному отравлению, а в данном случае «концентрация была запредельной».

«Что касается спасенного сотрудника, он, очевидно, попал под струю воздуха, что позволило ему выжить», - отметил Апальков.

Напомним, в четверг, 25 ноября, произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, что привело к сильному задымлению. В результате погибли 52 человека. Шесть из жертв происшествия были спасатели, которые пытались вывести людей их шахты. Всего под землей находились 285 рабочих, из которых 43 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Как писал сайт kp.ru, Следственный комитет предъявил обвинения пяти фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте.