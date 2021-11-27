В России стартовали испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России стартовали испытания перспективного модема, позволяющего использовать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» в труднодоступных регионах страны. Об этом сообщили в компании «Спутниковая система "Гонец"».

Как передает РИА Новости, АО «Спутниковая система "Гонец"» и ЗАО ГК «Навигатор» начали испытывать перспективный модем и собираются использовать его в линейке интеллектуальных навигационных терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС».

Предполагается, что данная система будет использоваться для связи с небольшими населенным пунктами, а также оказывать помощь при ДТП в труднодоступных районах, где не работает GSM-связь.

Модем поддерживает доставку сигнала вызова экстренных служб по альтернативным спутниковым каналам связи и дает возможность отправлять экстренные сообщения «ЭРА-ГЛОНАСС» из любой точки страны, в том числе их труднодоступных районов с недостаточным покрытием наземными сетями связи.

Уточняется, что работу спутниковой системы обеспечивают спутники «Гонец-М». Так, с 2005 года на орбиту вывели уже 22 таких аппарата, а в следующем году планируют отправить еще три при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б». Позже, до 2026 года, в космос будут отправлены еще шесть аппаратов.

Штатная группировка системы содержит 12 спутников - по три в четырех орбитальных областях, а передачи данных также можно использоваться для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.