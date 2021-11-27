Бесконтактная оплата транспорта и мобильные медпомощники: Как цифровые технологии изменят жизнь в Курской области

Перемены затронут самые разные сферы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курская область в ближайшие три года будет активно внедрять цифровые технологии во всех сферах жизни региона – от экономики, социальной сферы и госуправления до спорта и культуры. Принятая в августе стратегия цифровой трансформации включает целый ряд проектов, которые существенно улучшат жизнь курян. Инновационные технологии будут применяться в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, в энергетике и в экологии, «цифра» поможет улучшить работу городского транспорта и создать комфортную городскую среду. В Курске прошла финальная в этом году стратегическая сессия по проработке отраслевых проектов цифровой трансформации региона.

- Мы целенаправленно идем к тому, чтобы наш регион не отставал от других по уровню цифровой вовлеченности. Власть должна эффективно работать, качественно и быстро обслуживать интересы населения, использовать эффективные практики и технологии, - отметила по итогам сессии заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько.

По словам председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Александра Зотова, всего в рамках стратегии цифровой трансформации будет реализовано более 80 проектов. Один из них изменит систему оплаты на пассажирском транспорте. В течение трех лет ее сделают бесконтактной, для этого будут использоваться безналичная оплата и биометрия. Решением этой задачи в рамках федерального проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира» занимается комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Перемены ждут и систему здравоохранения: в регионе будет создан единый ситуационный центр, который будет координировать работу всех медицинских учреждений области. Еще одно нововведение – в нескольких поликлиниках в 2022 году появятся мобильные персональные медпомощники. На первом этапе они начнут работать в тестовом режиме. Мобильные помощники будут проводить мониторинг состояния пациентов, что позволит снизить нагрузку на службу скорой помощи.

Для промышленных компаний, на которых работают 500 и более человек, будут созданы цифровые паспорта. Кроме того, на предприятиях начнется внедрение российского программного обеспечения. Это поможет поднять производительность труда и повысит конкурентоспособность их продукции. А в сельском хозяйстве будет внедряться аналог госуслуг. Специальная информационная система цифровых сервисов АПК позволит аграриям получать все меры государственной поддержки в режиме онлайн.

В 2022 году в области приступят к созданию мониторинга качества дорожного покрытия. Этот проект реализует ОКУ «Курскавтодор», который в начале будущего года закупит необходимое контрольно-измерительное оборудование. Мониторинг поможет более точно оценивать состояние покрытия на дорогах, что позволит специалистам своевременно планировать ремонт, а также оперативно реагировать на кризисные ситуации.

По инициативе областного комитета по физкультуре и спорту в регионе появятся цифровые медкарты спортсмена. Кроме того, будет создана единая информационная система спортивной жизни региона, а также мобильное приложение «Активный житель». Люди, ведущие здоровые образ жизни, смогут воспользоваться скидками и бонусами от компаний – партнеров проекта. Еще одно новое мобильное приложение расскажет об основных туристических маршрутах Курской области и поможет следить за культурными событиями – концертами, выставками, экспозициями. С 2022 года можно будет совершить виртуальные экскурсии по курским музеям. Сейчас идет оцифровка экспонатов, которые постепенно будут собраны на одном сайте.

Новые технологии позволяют улучшить работу МФЦ. С этого года в цифровом формате стали доступны услуг Росреестра (регистрация прав), МВД (замена водительских удостоверений) и Пенсионного фонда (распоряжение средствами материнского капитала). Реализация этих трех проектов сократила очереди и на 20% уменьшила время ожидания прохождения необходимых документов. В следующем году будет реализован еще один важный проект: в области начнется внедрение единой системы «Управление строительством региона», которая будет использовать методы информационного моделирования. Для планирования комфортной городской среды будут разработаны площадки для электронного голосования «Новый умный дом» и «Умный город», а также информационная система по управлению строительством региона.

- Все проекты направлены на то, чтобы Курская область могла и дальше успешно продолжать свое развитие по пути цифровой трансформации, добиваться результатов, - отметил Александр Зотов. - У нас уже есть успехи, которые в том числе отмечены на федеральном уровне. Особое внимание мы уделяем технологиям и цифровым решениям, помогающим развитию экономики и социальной сферы. Это одна из национальных целей развития, утвержденных президентом России. И наша общая задача – постараться максимально реализовать это в Курской области.