В ДНР заявили об артобстрелах украинскими силовиками Донецка из минометов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные обстреляли поселок на западной окраине Донецка, выпустив по нему 14 мин. Такое заявление в субботу, 27 ноября, сделал в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева) – Донецк, поселок шахты "Трудовская", выпущено 14 мин калибром 82 миллиметра», - заявил представитель ДНР в СЦКК.

Напомним, последнее время в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) несколько раз сообщали об артобстреле украинскими силовиками. Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на отчеты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка в Донбассе, отметив, что ситуация в незалежной продолжает вызывать «серьезную тревогу».