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Здоровье27 ноября 2021 8:44

Гинцбург заявил, что после назальной вакцины от коронавируса человек перестает быть распространителем

В Центре Гамалеи стартуют клинические исследования вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гинцбург заявил, что после назальной вакцины от коронавируса человек перестает быть распространителем

Гинцбург заявил, что после назальной вакцины от коронавируса человек перестает быть распространителем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Использование назальной вакцины против коронавирусной инфекции нового типа позволяет человеку, который столкнулся с инфицированным, не стать переносчиком и распространителем COVID-19. Такое заявление сделал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что Центр приступает к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса в виде спрея для носа.

Гинцбург пояснил, что при вакцинации таким образом, то у человека на слизистой оболочке образуется «секреторные антитела», которые будут «секретироваться, извините, как секретируется та жидкость», называемая в народе «выделениями из носа». По его словах, большое количество антител будет содержаться именно в этих выделениях из носа.

«Эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. При этом вы не будете распространителем. Они (антитела) сразу же будут нейтрализовывать этот вирус», - заявил он в интервью на телеканале «Россия-1».

Напомним, ранее Гинцбург завилял, что у назальной вакцины от COVID-19 нет побочных эффектов, но уточнил, что вопрос об использовании этого препарата вместо прививки рассмотрят по результатам клинических исследований.