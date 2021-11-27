В Германии запретят проводить эвтаназию людям, не прошедшим вакцинацию от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии запретят проведение эвтаназии людям, которые не поставили прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации эвтаназии ФРГ.

Отмечается, что эвтаназия, как и подготовка к ней, требует не только обоснованного решения и особой ответственности желающего уйти из жизни, но и человеческой близости в ходе проведения процедуры. В таком случае непосредственный контакт может привести к распространению коронавируса.

«На сегодняшний день у нас действует правило 2G, которое было дополнено мерами, связанными с текущей эпидемиологической ситуацией. В частности, речь идет о быстрых тестах перед встречами в закрытых помещениях», - говорится в заявлении ассоциации.

Напомним, ранее был выявлен наибольший рост заболеваемости коронавирусом в Баварии, Саксонии и Берлине, где ввели дополнительные ограничения для невакцинированных граждан. В частности, им запрещено посещение баров, ресторанов, спортивных центров и парикмахерских.