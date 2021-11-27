Рогозин сообщил, что для российской орбитальной станции создадут новые корабли

Дмитрий Рогозин Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в рамках эксизного проектирования российской орбитальной служебной станции создадут новые корабли.

- Эскизное проектирование будет предполагать как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит, — цитирует слова Рогозина сайт госкорпорации.

Новые технические средства должны появиться на рубеже 2026-2027 годов. По словам Рогозина, в Роскосмосе с ними связаны большие надежды.

Напомним, в пятницу, 26 ноября, к МКС пристыковался модуль «Причал». Это второй российский модуль, который пополнил состав станции в 2021 году. Это сферический герметичный отсек, в котором находятся система управления аппаратурой, радиотехнические средства, система обеспечения теплового режима, средства обеспечения газового состава, средства управления движением и навигации, транзитные магистрали дозаправки топливом и другие бортовые системы.