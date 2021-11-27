Минстрой повысит нормативную стоимость жилья на 27% на первую половину 2022 года

В России повысят нормативную стоимость жилья на 27% на первое полугодие 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство строительства и развития инфраструктуры повысит нормативную стоимость жилья на 27% на первое полугодие 2022 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

- Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года в размере 70 599 (семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять) рублей, — гласит текст документа.

Также приказ определяет среднюю рыночную стоимость показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по российским регионам.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила увеличить возраст участников программы «Молодая семья», стоящих в очереди на жилье. Сейчас претендовать на помощь от государства могут только молодые семьи до 35 лет. По достижении ими этого возраста участники выбывают из программы, даже если они стояли на очереди несколько лет, но так и не дождались льготных квадратных метров. Омбудсмен убеждена, что это несправедливо, и возрастную планку необходимо поднять.