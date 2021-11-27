Главврач «Кащенко» сообщил о росте тревожно-депрессивных расстройств в России на фоне пандемии

В России зафиксирован рост тревожно-депрессивных расстройств на фоне пандемии Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева, более известной как «Кащенко», Георгий Костюк сообщил о росте тревожно-депрессивных расстройств на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

- Есть серьезные психические заболевания, первично хронические, однажды проявившись, они сопровождают человека всю оставшуюся жизнь. А есть заболевания-расстройства, связанные со стрессами, ситуациями, с обстоятельствами. Число таких расстройств увеличилось во время пандемии, — сказал он в интервью РБК.

Однако число обращений к специалистам не увеличилось, так как россияне опасаются психиатрии, отметил Костюк. Специалист сообщил о росте спроса на алкоголь и антидепрессанты.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 33 946 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Как передает Оперштаб, наибольшее число заболевших снова зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 3 430. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 1 879. Тройку замыкает Московская область, где выявили 1 869 инфицированных за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 239 летальных исходов, а полностью выздоровели 36 494 человека.