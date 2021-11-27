Киевский философ назвал Волгоградскую и Саратовскую области украинскими

Философ из Киева назвал Волгоградскую и Саратовскую области украинскими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский писатель и философ Петр Кралюк в статье для газеты «День» назвал украинскими Волгоградскую и Саратовскую области.

По его словам, Поволжье нельзя назвать имеющим отношение к формированию русского народа. Он указал на то, что в Средневековье эта территория принадлежала тюркским кочевникам, а в состав России вошла только при правлении Ивана Грозного.

- Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы «своими», — гласит текст статьи.

К таким территориям Кралюк отнес Волгоградскую и Саратовскую область, в частности города Волгоград и Энгельс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал советского конструктора Сергея Королева украинским ученым и пригласил основателя компании SpaceX Илон Маск в музей исследователя в Житомире, где родился конструктор. Напомним, под руководством Сергея Королева был организован и осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина. За свою карьеру знаменитый конструктор был награжден орденом «Знак Почёта» и тремя орденами Ленина. Кроме того, он дважды стал героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии.