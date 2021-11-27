Россия рассчитывает, что члены AUKUS свернут проект по атомным подлодкам

Михаил Ульянов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РФ надеется, что члены AUKUS примут решение свернуть проект по атомным подлодкам. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

- Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учетом мнения международного сообщества, — сказал он.

Ульянов также назвал важным, чтобы гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси информировал членов Совета управляющих агентства о взаимодействии с AUKUS.

Напомним, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально объявил о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок на фоне заключения трехстороннего соглашения с Лондоном и Вашингтоном, по которому Канберра получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории. Париж на этом фоне выступил против AUKUS. Главы МИД стран Европейского союза поддержали республику в данной ситуации.