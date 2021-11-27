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Происшествия27 ноября 2021 15:50

Тела пяти погибших на шахте «Листвяжная» обнаружили спасатели

Тела подняли на поверхность
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Спасатели обнаружили тела пяти погибших на шахте «Листвяжная»

Спасатели обнаружили тела пяти погибших на шахте «Листвяжная»

Сотрудники МЧС России обнаружили тела пяти погибших после взрыва шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» горноспасателями обнаружены пять погибших шахтеров, тела подняты на поверхность, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее центральный суд Кемерова арестовал начальника участка шахты «Листвяжная» Сергея Герасименка, которого обвиняют в халатности по делу о гибели людей в результате взрыва в шахте. Согласно решению суда, он пробудет под стражей два месяца - до 25 января следующего года.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Иначально считалось, что в ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели. Однако позже одного из спасателей нашли живым.