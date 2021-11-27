Алишер Усманов возглавил Международную федерацию фехтования в четвертый раз подряд

Алишер Усманов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бизнесмен Алишер Усманов был переизбран на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщила пресс-служба FIE.

- Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке международной семьи фехтования. Фехтование как мировой вид спорта сейчас сильнее, чем когда-либо, — прокомментировал своей переизбрание миллиардер.

Усманов занимает эту должность с 2008 года.

Алишер Усманов — российский предприниматель, миллиардер, основатель «USM Holdings». Один из богатейших бизнесменов России и один из богатейших жителей Великобритании. Американский журнал «Bloomberg Markets» в 2013 году назвал Усманова одним из наиболее влиятельных бизнесменов мира. Занимается благотворительностью. Усманов владеет акциями английских футбольных клубов «Арсенал» и «Эвертон». Кроме того, он помогал «Арсеналу» из Тулы готовиться к Лиге Европы и инвестировал в киберспортивную команду Virtus Pro.