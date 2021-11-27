Камила Валиева с мировыми рекордами выиграла Гран-При России по фигурному катанию

Камила Валиева на Гран-При России по фигурному катанию в Сочи. Фото: REUTERS

В субботу, 27 ноября 2021 года, в Сочи на льду дворца "Айсберг" прошел решающий прокат Гран-При России в женском одиночном катании. Короткую программу накануне выиграла Камила Валиева, позади нее расположила Елизавета Туктамышева. Третьей нашей фигуристкой, которая стала пятой после первого выступления, была Майя Хромых, сообщает "КП-Спорт".

Победила же Камила Валиева, которая установила новые мировые рекорды в женском катании. По сумме двух прокатов 15-летняя Валиева набрала 272,71 балла и стала первой. Это - новый мировой рекорд, причем в произвольной программе она набрала 185,29, что тоже - новое достижение.

Второе место - у Елизаветы Туктамышевой, которая заработала 229,23 балла. Третья - Майя Хромых, которая за два проката получила 219,69.