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Спорт27 ноября 2021 18:03

Камила Валиева с мировыми рекордами выиграла Гран-При России по фигурному катанию

Спортсменка из "Хрустального" в третий раз подряд побила свои же достижения
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
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Камила Валиева на Гран-При России по фигурному катанию в Сочи.

Камила Валиева на Гран-При России по фигурному катанию в Сочи.

Фото: REUTERS

В субботу, 27 ноября 2021 года, в Сочи на льду дворца "Айсберг" прошел решающий прокат Гран-При России в женском одиночном катании. Короткую программу накануне выиграла Камила Валиева, позади нее расположила Елизавета Туктамышева. Третьей нашей фигуристкой, которая стала пятой после первого выступления, была Майя Хромых, сообщает "КП-Спорт".

Победила же Камила Валиева, которая установила новые мировые рекорды в женском катании. По сумме двух прокатов 15-летняя Валиева набрала 272,71 балла и стала первой. Это - новый мировой рекорд, причем в произвольной программе она набрала 185,29, что тоже - новое достижение.

Второе место - у Елизаветы Туктамышевой, которая заработала 229,23 балла. Третья - Майя Хромых, которая за два проката получила 219,69.