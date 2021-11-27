Школьник поссорился с матерью из-за невыполненного домашнего задания и ушел рыдать на улицу босиком Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители поселка Часцы Одинцовского городского округа заметили на улице рыдающего на лавочке школьника без верхней одежды и обуви. Об этом в пятницу, 26 ноября 2021 года сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Очевидцы сообщили, что ребенок был одет в в футболку, спортивные штаны и вызвали полицию. Мальчик рассказал, что поссорился с мамой из-за невыполненных домашних заданий и решил ей отомстить, сказав прохожим, что мать выгнала его из дома.

"Органы внутренних дел составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", — рассказал изданию заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгений Здобнов

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что делать, если ребенок ушел из дома и не вернулся. Для начала родитель должен самостоятельно предпринять меры по установлению местонахождения ребенка.