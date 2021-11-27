Главный инфекционист США: пока нет данных, что «омикрон»-штамм коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни

В США заявили об отсутствии ясности о том, усугубляет ли течение болезни омикрон-штамм коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный инфекционист Соединенных Штатов Америки Энтони Фаучи заявил, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции легко распространяется. Однако пока нет доказательств того, что он вызывает более тяжелое течение болезни.

- Можно предположить, что это вирус, который просто очень легко распространяется, что может и не оказывать существенного влияния на тяжесть инфекции, — сказал специалист в интервью газете Politico.

Также Фаучи допустил, что в США уже есть случаи заражения «омикроном», просто пока о них ничего неизвестно.

Напомним, в Германии подтверждены два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Оба случая были зафиксированы в Мюнхене, заболевшие прибыли из поездки в ЮАР.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове предположила, что новый штамм коронавируса мог произойти от пациента с недолеченным COVID-19. При этом Ван Керкхове заявила о важности взвешенного подхода. Она призвала тщательно следить за всеми штаммами и напомнила о существовании «дельты», от которого продолжают умирать люди.