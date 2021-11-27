Глава МЧС: причиной смерти спасателей на шахте «Листвяжная» стало отравление угарным газом

Александр Чуприян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что спасатели на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли из-за концентрации окиси углерода.

- Погибли они почему... Я могу сказать мнение специалистов: потому что резко возросла концентрация окиси углерода, — сказал он в эфире «Соловьев LIVE».

Рост можно зафиксировать при помощи специальных приборов, уточнил Чуприян.

Министр подчеркнул, что для всех спасателей их деятельность связана с теми или иными рисками, но все приходят в профессию осознанно.

Ранее сотрудники МЧС России обнаружили тела пяти погибших после взрыва шахты. Найденные тела подняли на поверхность.

До этого центральный суд Кемерова арестовал начальника участка шахты «Листвяжная» Сергея Герасименка. Согласно решению суда, он пробудет под стражей два месяца - до 25 января следующего года.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Иначально считалось, что в ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели. Однако позже одного из спасателей нашли живым.