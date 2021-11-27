В Англии допустили, что вакцины снизят риск тяжелого течения болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса

Главный санитарный врач Англии допустил, что вакцины снизят риск тяжелого течения болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти допустил, что существующие вакцины помогут снизить риск тяжелого течение COVID-19 при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

- Существует реальная возможность того, что этот вариант будет уходить от действия вакцин, — отметил он.

Уитти добавил, что вирусу легче получить возможность вызвать инфекцию, уходя от антител, чем возможность вызывать тяжелое течение болезни или смерть.

Ранее главный инфекционист Соединенных Штатов Америки Энтони Фаучи заявил, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции легко распространяется. Однако пока нет доказательств того, что он вызывает более тяжелое течение болезни. Также Фаучи допустил, что в США уже есть случаи заражения «омикроном», просто пока о них ничего неизвестно.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове предположила, что новый штамм коронавируса мог произойти от пациента с недолеченным COVID-19.