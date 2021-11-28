Гинцбург назвал перспективной разработку назальных вакцин от других инфекций

Существуют сложности по определению эффективности назальной вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о перспективах в разработке вакцин в назальной форме от других заболеваний, помимо коронавирусной инфекции. Он отметил, что это непросто, однако совершенно не исключено.

Как сообщил Гинцбург ТАСС, назальные вакцины могут использоваться для заболеваний, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек.

"Для тех вакцин, для которых мукозальный иммунитет принципиально важен, это совершенно не исключено. Это очень перспективно", - заявил эксперт.

По словам Гинцбурга, на данный момент развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что ученым трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру.

"Только эпидемиологический может быть маркер, а его можно получать не один год. У назальной вакцины в настоящее время это трудно сделать", - признал Гинцбург.

Как ранее писал сайт kp.ru, использование назальной вакцины против коронавирусной инфекции нового типа позволяет человеку, который столкнулся с инфицированным, не стать переносчиком и распространителем COVID-19. Такое заявление сделал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что Центр приступает к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса в виде спрея для носа.