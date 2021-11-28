Захарова прокомментировала слова Папы Римского о "кладбище мигрантов" в Средиземном море

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова Папы Римского Франциска, который высказался о проблеме мигрантов. Об этом он рассказал в ходе посещения Греции и Кипра.

Как отметил понтифик, Средиземное море сегодня является "большим кладбищем" из-за огромного числа погибших в нем мигрантов, которые нелегально пытались пересечь его и попасть в Европу. На это в своем Телеграм-канале ответила Мария Захарова.

Российский дипломат призвала Запад прислушаться к словам Папы Римского и перестать обвинять Россию и Белоруссию в миграционном кризисе.

"Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал "большим кладбищем" Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает", - написала Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.