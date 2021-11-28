Пушков заявил, что Украина имеет того президента, которого заслуживает

Российский сенатор Алексей Пушков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что его страну якобы "обманули" с президентом - Владимиром Зеленским. Об этом представитель СМИ заявил накануне после большой пресс-конференции главы государства.

Пушков в свою очередь отметил, что ситуации на Украине виноваты сами ее граждане. Такое мнение сенатор выразил в своем Телеграм-канале.

"Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. <…> Украинцы сами себя обманули! Украина имеет того президента, которого заслуживает", - заявил Пушков.

По его мнению, проблема Украины в отсутствии зрелой элиты и ответственных политиков, способных развивать страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за то, что он планирует баллотироваться на еще один срок.