Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика28 ноября 2021 2:26

Пушков заявил, что Украина имеет того президента, которого заслуживает

Таким образом сенатор прокомментировал слова журналиста Дмитрия Гордона
Наталья СМИРНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Российский сенатор Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что его страну якобы "обманули" с президентом - Владимиром Зеленским. Об этом представитель СМИ заявил накануне после большой пресс-конференции главы государства.

Пушков в свою очередь отметил, что ситуации на Украине виноваты сами ее граждане. Такое мнение сенатор выразил в своем Телеграм-канале.

"Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. <…> Украинцы сами себя обманули! Украина имеет того президента, которого заслуживает", - заявил Пушков.

По его мнению, проблема Украины в отсутствии зрелой элиты и ответственных политиков, способных развивать страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за то, что он планирует баллотироваться на еще один срок.