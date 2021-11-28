Дипломат Полянский назвал "саммит за демократию" плачевной инициативой, подрывающей ООН

Дмитрий Полянский уверен, что "Саммит за демократию" подрывает ОНН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Саммит за демократию", который запланирован на первую декаду декабря по инициативе Вашингтона – это плачевная инициатива, подрывающее ОНН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Планируемый так называемый саммит за демократию - это плачевная инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать еще больше разногласий и проблем, - написал дипломат на своей странице в Twitter. - История учит нас, что когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит".

Напомним, США выступает организатором "Саммита за демократию", в котором примут участие 110 стран и территорий. На него не пригласили Россию и Китай. Мероприятие запланировано в онлайн-формате на 9-10 декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий "Саммит за демократию". По его словам, Вашингтон навязывает другим странам свое представление о демократии, пытаясь приватизировать это слово.