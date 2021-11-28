Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Александр Градский / Фото: Первый канал

Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью музыканта и наставника шоу "Голос" Александра Градского.

"Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича", - говорится в сообщении телеканала в социальной сети Facebook.

Как ранее писал сайт kp.ru, композитор и певец Александр Градский умер на 73-м году жизни. О трагическом событии стало известно ранним утром в воскресенье, 28 ноября.

Ранее Градский перенес коронавирус - 10 августа 2021 года его госпитализировали в ковидный госпиталь с обширным поражением легких. Музыкант сумел победить болезнь, после чего был выписан из больницы.

26 ноября 2021 года стало известно, что Александр Градский прямо из дома был доставлен в одну из московских клиник с подозрением на инсульт.