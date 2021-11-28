Полиция Германии пресекла вакцинацию кустарным препаратом от коронавируса

До вмешательства полицейских несертифицированные прививки поставили около 50 человек Фото: REUTERS

Немецкая полиция выявила факт вакцинации населения препаратом, который не прошел соответствующей сертификации. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции города Любека, где и был организован несанкционированный прививочный пункт.

Полицейские выяснили, что рядом с местным небольшим аэропортом, принадлежащим врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру, "проводится вакцинация препаратом, который, видимо, не допущен к применению".

Ранее Штекер объявил о разработке собственной вакцины против коронавирусной инфекции. Правда, сертификацию она не прошла.

До вмешательства правоохранительных органов прививку успели ввести порядка 50 местным жителям. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Венгрии Петер Сийярто разочарован, что европейский регулятор до сих пор не признал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".