В Роспотребнадзоре создали новую методику расследования цепочки заражения ВИЧ

Новая методика увеличит скорость исследования в пять раз Фото: REUTERS

Эпидемиологи Роспотребнадзора разработали методику ускоренного поиска родственных образцов вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает газета "Известия".

Новая методика призвана ускорить и удешевить процесс секвенирования вируса, который позволяет выделить сходства в генетической последовательности ДНК и РНК вируса, что позволяет расследовать цепочку заражения инфекцией.

"Если такую связь удается выявить, мы можем сказать, что эти люди образуют кластер, - рассказал заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Дмитрий Киреев . - То есть это группа инфицированных, которые, скорее всего, эпидемиологически связаны друг с другом. А затем уже мы анализируем, кто попал в эту группу".

Нововведение заключается в том, что секвенирования вируса необходимо проверять последовательность не полного генома, а только его трети – той, что наиболее изучена.

Такой метод позволит увеличить скорость процесса в пять раз и при этом удешевит исследование в четыре раз, уточнил Киреев.

Как ранее писал сайт kp.ru, новосибирский Центр вирусологии "Вектор" разработал вакцину от ВИЧ – "КомбиВИЧвак – Ново". Этот препарат - улучшенная версия своего предшественника – "КомбиВИЧвак".