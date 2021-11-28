В Москве могут установить табличку в память об Александре Градском

В Москве может появиться табличка в память об Александре Градском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Табличка в память об Александре Градском может появиться в Москве на доме, где он жил либо на каком-то другом здании, связанном с жизнью и творческой деятельностью народного артиста России. Об этом в воскресенье 28 ноября сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Это огромная утрата. Это боль миллионов людей, поклонников, коллег. Человек, который, конечно, уникален. Внес огромнейший вклад в нашу культуру: в музыкальную культуру, в театральную», - цитирует Герасимова ТАСС.

По словам Евгения Герасимова, Мосгордума готова поддержать инициативы по увековечению памяти Александра Градского.

«Конечно, и память его должна быть увековечена не только его музыкой, но и, конечно, я уверен, табличка на доме [появится]. Наверняка с таким предложением к нам обратятся. Конечно, будем поддерживать», - сказал Герасимов.

Знаменитый российский певец и композитор Александр Градский скончался около двух часов ночи 28 ноября в больнице. Причиной его смерти стал инфаркт головного мозга.

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