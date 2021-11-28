Призывающий всех носить маски Байден пошел в магазин без нее

Джо Байден без маски зашел в магазин, на двери которого висит табличка, призывающая посетителей к обязательному ношению масок. Фото: скриншот видео Fox News.

Президент США Джо Байден попал на видео в тот момент, когда он прогуливался по магазинам, опустив на подбородок защитную маску. Телеканал Fox News опубликовал видео из Нантакета, где Байден проводит уикэнд.

На видео Байден посещает магазин одежды Мюррея в субботу, 27 ноября. Его маска болтается на шее, не прикрывая ни нос, ни рот. В то же время на двери магазина висит табличка, которая предписывает посетителям носить защитные маски, закрывающие органы дыхания.

Из магазина Джо Байден вышел также с опущенной маской и отправился пить молочный коктейль. Когда президент без маски шел из одного магазина в другой, к нему подошли журналисты с вопросом, что нужно сделать, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса «омикрон», но Байден проигнорировал вопрос.

Нантакет, где Байден решил провести День благодарения, в начале месяца снова сделал обязательным ношение масок в помещениях.

Байден постоянно призывает американцев носить защитные маски, но сам регулярно нарушает это правило. Так, в ноябре он общался без маски с представителями общественности, а позже надел ее для фотосессии.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как Байден на церемонии памяти жертв 11 сентября снял маску и что-то закричал в толпу. Также без маски Байден провел некоторое время в обществе министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, у которого позже тест на COVID-19 дал положительный результат.