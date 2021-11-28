Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире28 ноября 2021 8:14

Литовские силовики выбросили на границе с Белоруссией тело избитого беженца

Погранкомитет Белоруссии заявил о выброшенном литовскими силовиками мертвом беженце
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Тело избитого мигранта нашли на белорусско-литовской границе.

Тело избитого мигранта нашли на белорусско-литовской границе.

Фото: REUTERS

В белорусском Госпогранкомитете сообщили об обнаружении в субботу 27 ноября на границе с Литвой на участке пограничной заставы Видзы военнослужащими Полоцкого погранотряда мертвого беженца.

По сообщению ведомства, погибший – мужчина афро-азиатской внешности, его возраст около тридцати лет. Личность мужчины не установлена.

В Госпогранкомитете заявили, что на теле беженца обнаружены следы побоев и что оно было выброшено на границе литовскими силовиками.

“Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе”, - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал миграционную политику Европы, обратив внимание на лицемерные заявления, которые расходятся с реальными действиями.