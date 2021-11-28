Опрос: каждый десятый россиянин способен дать желаемое платное образование своим детям

Каждый десятый из россиян, желающих дать детям платное образование, имеет возможности это сделать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Платное образование детям хотели бы дать почти 22 процента россиян, но только каждый десятый из желающих обладает необходимыми для этого финансовыми возможностями. Из-за нехватки средств более 54 процентов россиян не откладывают на образование своих детей и не собираются это делать. Такие данные опроса НПФ «Открытие» приводит ТАСС.

Опрос проводился в сентябре 2021 года, в нем участвовали женщины 35-50 лет.

Большинство респондентов отметили, что считают бесплатное образование в школе их устраивает. Об этом заявили 58 процентов опрошенных. Остальные считают необходимой возможность выбора между бесплатным и платным образованием.

В то же время лишь 7 процентов опрошенных считают, что детям достаточно получаемых в школе знаний. 68 процентов водят детей на платные факультативы, более половины респондентов нанимают для детей репетиторов, причем 31 процент – по нескольким предметам.

О необходимости и ценности высшего образования заявили 85 процентов опрошенных, 9 процентов не отрицают его важность, но отмечают, что по финансовым соображениям для их детей обучение в вузе недоступно.

9 процентов опрошенных откажутся от возможности дать ребенку высшее образование, если за него придется платить. 40 процентов собираются оплатить образование детей из собственных накоплений, 17 процентов рассчитывают на кредиты, 6 процентов – на материнский капитал. 30 процентов опрошенных имеют возможность оплачивать образование из текущих зарплат.

80 процентов из тех, кто заявил, что вообще не собирается откладывать на образование детей, не будут это делать из-за нехватки денег. Четверть из опрошенных предполагает в ближайшем будущем начать формирование накоплений.

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