Лещенко: "С Александром Градским ушла целая эпоха настоящих музыкантов"

Александр Градский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал смерть музыканта и композитора Александра Градского, который умер на 73-м году жизни.

"Очень печально. Вместе с Александром Борисовичем ушла целая эпоха настоящих музыкантов, профессионалов, которые уважали и изучали свою профессию, были великими художниками в полном смысле этого слова. Он вообще выдающийся человек", - подчеркнул Лещенко в беседе с RT.

По его словам, Александр Градский обладал сразу несколькими качествами, которые в совокупности делали его уникальным явлением в российской музыке.

"Во-первых, он мультимузыкант. Во-вторых, он блистательный композитор. Он выдающий вокалист, который пел оперу, - уточнил Лещенко. - Настоящий и единственный кроссовер, который многогранно развивался и в классической музыке, и в музыке эстрадной, и в рок-музыке".

Лещенко выразил мнение, что Градский "опередил нашу эпоху", и его голос "останется на века".

Напомним, Александр Градский умер на 73-м году жизни. О трагедии стало известно ранним утром в воскресенье, 28 ноября 2021 года. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Соболезнования по случаю смерти Александра Градского выразил Первый канал, где Градский был одним из наставников шоу "Голос" на протяжении нескольких сезонов.

Ранее Градский перенес коронавирус - 10 августа 2021 года его госпитализировали в ковидный госпиталь с обширным поражением легких. Музыкант сумел победить болезнь, после чего был выписан из больницы. Однако зрители заметили, что борьба с коронавирусом подкосила здоровье музыканта.