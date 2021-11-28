В России 28 ноября 2021 года выявлено 33 548 случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки у 33548 выявили ковид. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за сутки COVID-19 обнаружен у 33 548 человек, сообщает в воскресенье 28 ноября Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Случаи инфицирования зафиксированы в 85 регионах. Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки – Республики Калмыкия, Республика Алтай и Москва.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 30 646 человек. Наибольшее количество выздоровевших в Москве и Московской области – соответственно 4 138 и 1842 человека.

За сутки от ковида умерли 1 224 человека. Наибольшие показатели смертности в Москве (95 человек), Санкт-Петербурге (68 человек) и в Московской области (61 человек).

Всего за период пандемии в РФ заразились коронавирусом 9 570 373 человека, выздоровели 8 268 111. Зарегистрировано 272 755 летальных исходов с начала распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 224,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 560 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 801 тыс. 001 человек», - говорится в сообщении штаба.