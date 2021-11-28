Названы три валюты, в которых не стоит хранить сбережения

Турецкая лира подешевела на 40% с начала 2021 года Фото: REUTERS

Инвесторам не следует хранить сбережения в валютах, которые принадлежат к классу экзотических и подвержены особому риску из-за нестабильной обстановки в стране, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Исключением могут стать ситуации, когда вы планируете путешествие, переезд на время учебы или постоянное место жительства в такие страны, как Иран, Афганистан, Венесуэла, - уточнил экономист. - Валюты этих стран связаны с критическими рисками из-за экономических или политических проблем".

По его словам, в последнее время к числу аутсайдеров присоединилась и турецкая лира, которая с начала 2021 года подешевела на 40%.

К тому же в большинстве случаев покупка экзотических валют связана с крупными комиссионными издержками, что делает такие вложения еще более бессмысленными.

Бахтин рекомендовал обратить внимание на доллар и евро. По его словам, лучше хранить не наличные деньги, вкладывать их в финансовые инструменты, такие как облигации и биржевые фонды.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что в 2022 году рубль ждет резкое укрепление. По его мнению, курса российской национальной валюты составит до 69-70 рублей за доллар.