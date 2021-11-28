Глава МИД Украины заявил, что проблема Донбасса должна решаться мирным путем

Глава МИД Украины заявил о намерении страны решить проблему Донбасса мирным путем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не видит альтернативы Минским соглашениям и не настроена идти по военному пути решения проблемы Донбасса.

«Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-либо военным действиям. ... Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем», - сказал Кулеба 27 ноября в интервью немецкому изданию Zeit.

Кулеба отметил, что Украина стремится избежать военного сценария.

«Поэтому мы будем продолжать попытки, потому что мы стремимся к миру, стабильности и безопасности для Украины и всей Европы. Мы отчаянно хотим избежать военного сценария, потому что на этот раз кровопролитие было бы намного больше», - сказал глава украинского МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не занимается эскалацией отношений с Москвой. Попытки сообщить об обратном, по его словам, имеют под собой политическое обоснование.