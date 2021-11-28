Экономист Куликова рассказала, что может "опрокинуть" курс рубля в конце 2021 года

Доллар может сильнее укрепиться по отношению к рублю Фото: REUTERS

Курс рубля в декабре 2021 года продолжит тенденцию к небольшому снижению, однако некоторые факторы могут "опрокинуть" российскую валюту по отношению к доллару достаточно серьезно, рассказала "Газете.Ru" экономист Татьяна Куликова.

По ее словам, в настоящее время на курсе рубля негативно сказывается решение президента США Джозефа Байдена о выпуске на рынок 50 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов Соединенных Штатов. Однако договоренности ОПЕК+ не дают российской валюте опуститься слишком низко.

Это позволит до конца года российской валюте держаться на уровне 78-79 рублей за доллар, прогнозирует Куликова.

Главная угроза, по ее оценке, кроется в другом. Речь идет об омикрон-штамме коронавируса, который может вызвать локдауны и затронуть экономику многих стран, в том числе и России.

"Массовые локдауны, связанные с новым коронавирусным штаммом, неизбежно опрокинут рубль, - констатировала Куликова. - При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику. В этой ситуации мы вполне можем увидеть рубль по 80+ за доллар".

Как ранее писал сайт kp.ru, ноябрь и декабрь исторически являются худшими месяцами для рубля. Причин в основном три: высокий спрос на импортные товары перед Новым годом, пик бюджетных расходов, а также окончание финансового года, когда бизнес рассчитывается с иностранными партнерами.