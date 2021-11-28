В Чехии нашли омикрон-штамм коронавируса у женщины, побывавшей в двух африканских странах

В Чехии штамм омикрон обнаружен у женщины, которая вернулась из Африки. Фото: REUTERS

Об обнаружении в Чехии омикрон-штамма коронавируса сообщает чешское телевидение о ссылкой на пресс-секретаря Либерецкой региональной больницы Вацлава Ржичаржа.

Инфицированная женщина – жительница Либерецкого региона, которая побывала в Намибии. В Чехию из этой страны она возвращалась через ЮАР и ОАЭ.

«После анализа с вероятностью примерно 90% я могу подтвердить, что штамм омикрона действительно присутствует у пациентки», — сказал Ржичарж.

Образец ПЦР пациентки отправлен для дальнейшего анализа в Национальную справочную лабораторию, которая с большей вероятностью подтвердит наличие мутации.

Женщина находится в изоляции, она вакцинирована, заболевание протекает у нее в легкой форме. Санитарно-гигиеническая служба проверяет контакты людей, которые вместе с женщиной путешествовали в группе.

Из-за обнаружения омикрон-штамма Минздрав Чехии пока не планирует ужесточение противоэпидемических мер и введения новых ограничений.

«Мы уже приняли необходимые меры в ответ на появление этого варианта в странах ЮАР», — заявил глава Минздрава Адам Войтех.

По словам Войтеха, судя по тому, как новый вариант коронавируса быстро распространяется по Европе, полностью предотвратить его проникновение в страну не получится.

«Мы постараемся исключить рискованный импорт из стран, где болезнь распространяется с этим штаммом», —резюмировал Войтех.

Ранее на kp.ru сообщалось, что медики ЮАР ожидают переполнения больниц после обнаружения омикрон-штамма COVID-19.