В Чехии нашли омикрон-штамм коронавируса у женщины, побывавшей в двух африканских странах

В Чехии штамм омикрон обнаружен у женщины, которая вернулась из Африки.
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Об обнаружении в Чехии омикрон-штамма коронавируса сообщает чешское телевидение о ссылкой на пресс-секретаря Либерецкой региональной больницы Вацлава Ржичаржа.
Инфицированная женщина – жительница Либерецкого региона, которая побывала в Намибии. В Чехию из этой страны она возвращалась через ЮАР и ОАЭ.
«После анализа с вероятностью примерно 90% я могу подтвердить, что штамм омикрона действительно присутствует у пациентки», — сказал Ржичарж.
Образец ПЦР пациентки отправлен для дальнейшего анализа в Национальную справочную лабораторию, которая с большей вероятностью подтвердит наличие мутации.
Женщина находится в изоляции, она вакцинирована, заболевание протекает у нее в легкой форме. Санитарно-гигиеническая служба проверяет контакты людей, которые вместе с женщиной путешествовали в группе.
Из-за обнаружения омикрон-штамма Минздрав Чехии пока не планирует ужесточение противоэпидемических мер и введения новых ограничений.
«Мы уже приняли необходимые меры в ответ на появление этого варианта в странах ЮАР», — заявил глава Минздрава Адам Войтех.
По словам Войтеха, судя по тому, как новый вариант коронавируса быстро распространяется по Европе, полностью предотвратить его проникновение в страну не получится.
«Мы постараемся исключить рискованный импорт из стран, где болезнь распространяется с этим штаммом», —резюмировал Войтех.
Ранее на kp.ru сообщалось, что медики ЮАР ожидают переполнения больниц после обнаружения омикрон-штамма COVID-19.