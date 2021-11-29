Владимир Ефимов: На городских торгах продано или сдано в аренду 111 земельных участков

На городских торгах продано или сдано в аренду 111 земельных участков

На этих территориях появятся в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты, индивидуальная жилая застройка. До конца года для участников аукционов будут доступны ещё 50 лотов.

Город реализовал на торгах 111 земельных участков в январе-ноябре этого года. Для сравнения: в 2019 году было реализовано 117 участков, в 2020-м – 139. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 11 месяцев этого года город реализовал на открытых торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 гектара, из них 37 участков продано, 74 сдано в аренду, - отметил заммэра. - На этих территориях появится 501,4 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты, и индивидуальная жилая застройка. До конца года планируется выставить на торги еще 50 лотов».

Из участков этого года - 51 оформлен под индивидуальное жилищное строительство. Под капитальное строительство коммерческих объектов инвесторы арендовали 35 участков, 25 - для размещения некапитальных объектов, из них двадцать – под физкультурно-оздоровительные комплексы.

Большинство участков находится в Новой Москве - 50 объектов. Затем следует ВАО (14) и ЗАО (12 лотов). Замыкают тройку ЮЗАО, ЗелАО и СЗАО, где с торгов ушло по шесть объектов. В Юго-Восточном округе – пять, в Северном – четыре, Северо-Восточном и Южном округе – по три земельных участка. Два участка нашли инвесторов в Центральном округе.

«В торгах на право заключения договора аренды земли под капитальное строительство приняло участие 180 человек или пять участников на лот, на продажу – 157 человек или 4,4 участника на лот, - сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году и в 1,6 раза больше, чем в 2019-м. Наибольшим спросом пользуются участки под ИЖС».

Актуальные предложения по продаже (аренде) земельных участков можно найти на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».